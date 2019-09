Siracusa, tariffe Campo scuola: De Simone incontra le società sportive e organizza contro proposta

Ancora una critica da parte della Consulta civica di Siracusa sulle tariffe per l'utilizzo del Campo scuola Pippo Di Natale.

"Inaccettabile, inadeguate e gravemente nociva l’assurda manovra economica decisa ai danni delle società sportive di atletica leggera, che per l’utilizzo del campo scuola Pippo Di Natale, oggi si ritrovano a subire un aumento tariffario del 750%, con l’aggravante che non avete avuto neppure la delicatezza di consultare i rappresentanti delle Stesse né la federazione di riferimento" - dichiara Damiano De Simone, presidente della Consulta Civica di Siracusa.

De Simone si è fatto promotore di un tavolo di confronto, aggregando le società di atletica leggera interessate e colpite al contempo, che hanno elaborato e stabilito, a loro volta, una contro-proposta di modello tariffario da applicare alle società medesime che utilizzano l’impianto sportivo.