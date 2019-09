Sortino accede al Fondo di Rotazione per la progettazione

Ha ottenuto l'accesso al Fondo di Rotazione per la progettazione dell’Assessorato Regionale alle infrastrutture il Comune di Sortino per fondi pari circa a 320mila euro.

Adesso si è passati alla fase esecutiva, quella della redazione degli atti di gara per gli affidamenti per la progettazione esecutiva di tre interventi.

Per il nuovo istituto scolastico in sostituzione dello Specchi, 11 aule da realizzare accanto al plesso Columba per 179.955 euro; altri 92.899,04 euro per lavori di sostituzione di parte della condotta idrica di Grottavide e messa in sicurezza della sorgente; fondi anche per la realizzazione della nuova rete idrica secondaria nella zona sud-ovest del centro urbano (quartiere San Pietro) per 57.176,51 euro. Gli studi di fattibilità degli interventi da realizzare sulla rete idrica sono stati predisposti dal personale dell’ufficio tecnico comunale mentre per la nuova struttura scolastica è stato predisposto di concerto e con il supporto dei tecnici dell’Asp di Siracusa. A giorni avverrà la pubblicazione dei bandi di gara sia sul sito della Cuc, che del Comune di Sortino.