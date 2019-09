Siracusa, vandali al Talete: rubate telecamere,forzati parcometri e casse. Danni ingenti

Vandali in azione questa notte al parcheggio Talete, a Siracusa.

Malviventi, allo stato ignoti, hanno portato via le telecamere di videosorveglianza, hanno forzate i parcometri e le casse automatiche. Ingenti i danni. Ieri pomeriggio era stata divelta la sbarra di uscita.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso, mentre gli uffici comunali sono al lavoro per ripristinare l’operatività del parcheggio.