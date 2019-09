Sud, Berlusconi: "La Sicilia è un'isola sull’orlo del suicidio"

“Il Mezzogiorno è fondamentale per far crescere tutta l’economia italiana, io sono stato ripetutamente in Sicilia, a fare campagne elettorali regionali: la Sicilia è un’isola, non vorrei esagerare, sull’orlo di un suicidio”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a margine di un evento di Leonardo a Vergiate, in provincia di Varese.“Se non si fa qualcosa di straordinario per la Sicilia viene fuori un problema enorme”, ha aggiunto Berlusconi. Per il leader azzurro questo governo “terrà molto presente il Mezzogiorno, cosa che il governo passato aveva completamente dimenticato”.