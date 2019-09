Fondi per la scuola, Fioramonti lancia tassa di 1 euro sui voli

Una tassa "di 1 euro per un volo nazionale e 1 euro e 50 per un volo internazionale", come parte di una serie di "microinterventi fiscali" su consumi "che fanno male alla salute e all'ambiente", come bevande zuccherate e merendine che al momento consente di recuperare "2 miliardi" da destinare a "ricerca e formazione che aiutano la salute e l'ambiente". E' una delle possibili coperture per la prossima manovra "suggerita" dal ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che l'ha illustrata a Porta a Porta e rilanciata postando il video sul suo profilo Fb.