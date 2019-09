Siracusa, atto vandalico: divelta sbarra di uscita al Talete. Le telecamere riprendono la scena

La sbarra non si alza, non si capisce il motivo, e allora scatta la violenza. E' successo oggi, dopo le 15, al parcheggio Talete dove, per motivi ancora da chiarire, è stata divelta la sbarra di uscita.

Le telecamere di video sorveglianza hanno filmato la scena. Sembra che a compiere l'atto vandalico siano stati un uomo e una donna.

Il talete non è nuovo a questi atti di vandalismo. In passato, a seguito di analisi dei filmai, gli autori del gesto sono stati identificati.