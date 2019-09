Siracusa, controlli sulla filiera della pesca: sequestri e sanzioni per 5.500 euro

Controlli a tappeto sulla filiera della pesca da parte della Capitaneria di porto di Siracusa.

Sui banchi di alcune pescherie è stato trovato prodotto ittico privo di alcuna documentazione in grado di attestarne la provenienza. Sono stati individuati pescatori subacquei sportivi con un numero di ricci di mare o di mitili bivalvi, superiore a quello consentito, tutti rigettati in mare.

Il bilancio conclusivo dell'operazione conta 3 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.500 euro, il sequestro di 10 chili di pescato per mancanza di tracciabilità, e il sequestro di 400 esemplari di echinodermi e di 50 circa di mitili bivalvi.