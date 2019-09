Ferla, 270mila euro per i danni causati dal maltempo dello scorso ottobre

La Protezione civile regionale ha stanziato 270mila euro al Comune di Ferla per la riparazione di una parte dei danni causati dal maltempo eccezionale dello scorso 19 Ottobre 2018.

In particolare, gli interventi previsti dal contributo regionale riguardano: lavori di ripristino e rifacimento della sede stradale in Via Salemi, Via Venezia e in Contrada Pizzillo; il ripristino del quadro elettrico, dei serramenti e delle pompe di sollevamento nella Camera di Manovra della Sorgente di Isola Grotte; il ripristino dell'impermeabilizzazione e della copertura nei seguenti edifici comunali: Caserma dei Carabinieri, Municipio di Via Gramsci, immobile comunale di Via delle Scuole e Palazzo Crispi.

Al Comune di Ferla la Protezione Civile Regionale ha, inoltre, riconosciuto la somma di circa 65.000,00 euro per gli interventi realizzati in somma urgenza al fine di limitare i danni del maltempo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michelangelo Giansiracusa.