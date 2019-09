Siracusa, il consigliere Favara replica a Reale: "Accuse infondate"

Accuse infondate. Così il capogruppo di Amo Siracusa, Gaetano Favara, replica alla nota del consigliere Ezechia Paolo Reale, diffusa a mezzo stampa, nella quale attaccava a viso aperto la maggioranza. Ma non solo. Tanti i riferimenti alla scorsa tornata elettorale amministrativa, durante la quale, dice Reale, ci sarebbero stati incandidabili oggi vicini alla maggioranza

"Mi lusinga e mi stupisce – dice Favara – che Reale abbia citato me come incandidabile. Vorrei ricordagli che sono lo stesso Favara, che componeva la lista a sostegno della sua candidatura, quindi mi chiedo perché non abbia marcato tale remora in tempi a lui più favorevoli. Inoltre, vorrei tranquillizzare lui e chi come lui diffonde allarmismo mediatico a discapito di qualcun'altro: non sono mai risultato incandidabile e il mio nome non è stato mai fra quelli posti all'attenzione del prefetto. Basta documentarsi per soddisfare tale dubbio, invito ovviamente esteso ai miei elettori e non solo" .

Continua, Favara, spiegando le ragioni che hanno spinto al passaggio amministrativo dei giorni scorsi. “Non abbiamo trovato coesione tra le proposte e il loro sviluppo. La politica può anche assumere toni aspri ma non si può basare solo sui toni dell'opposizione. Siamo stati eletti dai cittadini per operare e non per indossare i panni di oppositori fine a se stessi”.