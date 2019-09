Siracusa, ruba generi alimentari da un supermercato: denunciata

Avrebbe prima rubato generi alimentari da un supermercato in via Elorina e poi avrebbe minacciato un pubblico ufficiale. Per tale motivo la Polizia di Stato di Siracusa ha denunciato una donna di 28 anni.

Inoltre, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo per violazione delle limitazioni imposte dalla misura del Daspo urbano cui è sottoposto.