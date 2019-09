Siracusa, Zappulla e Gibellino al sindaco Italia: "La qualità di una Giunta non si misura dal numero di assessori"

"La qualità di una Giunta non si misura dal numero di assessori, speriamo in un cambio di marcia nell’attività dell’amministrazione". A dirlo sono Pippo Zappulla e Ninni Gibellino Segretario regionale e cittadino di Articolouno.

I due si dicono vicini alle posizioni assunte dal sindaco sui temi dei diritti civili e di cittadinanza, dubbiosi sulla gestione degli spazi culturali e di Ortigia e contrari sulle politiche sociali, della gestione delle attività sportive, dei rifiuti e della mobilità.

Sul rimpasto in Giunta dicono: "Al Sindaco Italia chiediamo pertanto di sapere qual’ è oggi, anche alla luce dei nuovi ingressi, la effettiva collocazione e il reale profilo politico della sua giunta. Per quanto ci riguarda – concludono Zappulla e Gibellino – manteniamo una posizione di autonomia e continueremo a valutare di volta in volta la bontà o meno dei provvedimenti che saranno assunti."