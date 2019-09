Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, passeggiata in bici anche a Siracusa e Priolo

Passeggiata ecologica in bici anche a Siracusa e Priolo Gargallo, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, che si svolge ogni anno dal 16 al 22 settembre.

La manifestazione organizzata nel territorio siracusano si terrà domenica 22 settembre dalle ore 9 a Priolo Gargallo in via dell’Angelo Custode 55, davanti alla sede del Meetup M5S di Priolo Gargallo, e si concluderà alle ore 13.30 al Tempio di Apollo, Ortigia.

Questo il percorso:

-Partenza Comune di Priolo Gargallo,

- Marina di Priolo Gargallo con breve sosta alla Riserva Naturale delle Saline di Priolo Gargallo,

- SP 14,

- Targia, contrada Targia, pista ciclabile

- Monumento dei caduti

- piazza Cappuccini

- via dell’Unità d’Italia

- viale Armando Diaz

- Pantheon

- via Catania

- piazzale Marconi

- Via Malta

- Arrivo, Ortigia Tempio di Apollo, piazza XXV Luglio.

La chiusura è prevista per le ore 13,30