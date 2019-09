Eurialo, Carlentini e Volley Club Avola inserite nel raggruppamento C di serie D

L’Eurialo è stata inserita nel raggruppamento C, composto in totale da 12 formazioni, tra cui 3 siracusane, dato che, oltre alla compagine del capoluogo, ci saranno anche Carlentini e Volley Club Avola.

A dirlo è il comitato regionale Fipav ha diramato i gironi dei campionati di serie D di pallavolo femminile.

L’Eurialo cerca comunque stabilità e si augura che al più presto i problemi legati all’impiantistica sportiva possano essere risolti, dato che il tensostatico di Belvedere è fuori uso perché inagibile e la palestra della scuola non può essere utilizzata per il lavoro sul campo della prima squadra. Al momento allenamenti a singhiozzo: una volta alla settimana al Palakradina, le altre due in palestra o in spazi aperti per la parte atletica.