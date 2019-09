Siracusa, valanga di fango sui social contro il giornalista La Fata: la condanna di Assostampa

Parole violente e attacchi personali al giornalista Nello La Fata sui social tramite un profilo Facebook. Questa l'ultima frontiera del "subdolo piano di delegittimazione nei confronti della stampa", così come viene definito da Prospero Dente, segretario Assostampa Siracusa.

Il tutto è stato denunciato ai Carabinieri dal giornalista La Fata: "Il reato di diffamazione via Facebook ha ormai una casistica giurisprudenziale ricca e ben articolata e, pochi giorni fa, un uomo è stato rinviato a giudizio per un post contro il Giornale di Sicilia. - si legge in una nota a firma di Assostampa - La stupida arroganza di chi pensa di poter restare impunito, verrà sicuramente punita dopo le verifiche avviate dai carabinieri e successive alla denuncia querela presentata da Nello La Fata e dal suo avvocato di fiducia."

"Alla Procura affidiamo la richiesta di continuare con forza l’azione di contrasto alla violenza verbale che, sui social, sta degenerando in un crescendo di minacce e diffamazioni. - conclude Assostampa - Alla politica, a chi ricopre ruoli di responsabilità, il compito di dissociarsi da questo modo di agire dei loro sostenitori o presunti tali. Ne guadagneranno in credibilità, ne guadagnerà il vivere civile di una intera comunità."