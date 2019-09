"Puliamo il mondo" a Siracusa il 24 settembre, volontariato ambientale per ripulire Piazza Santa Lucia alla Borgata

Torna anche quest'anno a Siracusa l'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo", giunta alla 27ma edizione.

L' iniziativa di volontariato ambientale si terrà al quartiere della Borgata e riguarderà Piazza Santa Lucia e dintorni.

L'appuntamento è per le 16 di martedì 24 settembre: sono chiamati all'opera gli studenti medi nell'ambito della settimana di mobilitazione internazionale di Friday for future e della campagna Sicilia Munnizza Free del circolo di Legambiente Siracusa. Dalle 16,30 alle 19,30 tutti all'opera per ripulire uno dei quartieri storici della città, spesso maltrattato e sfregiato da coloro che vi abbandonano rifiuti di ogni genere.

Da qui la chiamata a raccolta dei volontari da parte di Legambiente: "Vogliamo ripulire il quartiere che spesso viviamo e riprenderci uno spazio cittadino importante per l'intera comunità".