Catania, bimbo dimenticato in auto: il padre indagato per omicidio colposo

E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo, come atto dovuto, per la morte del bambino di 2 anni, dimenticato in auto dal padre a Catania per l'intera mattinata di ieri. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo, un ingegnere di 43 anni e assegnista di ricerca all'università, ieri mattina doveva accompagnare il bimbo all'asilo. Intorno alle 13, invece, la compagna lo chiama perché, andata a scuola per prendere il figlio non lo ha trovato.

Solo in quel momento, l'uomo si è reso conto dell'accaduto: è sceso in strada e ha trovato in auto il bambino, sul seggiolino, già privo di coscienza. Inutile la corsa in ospedale.