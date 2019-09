Sparatoria a Washington, il bilancio è di un morto e 5 feriti

E' di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a Columbia Heights,nella parte nordoccidentale di Washington Dc, non lontano della Casa Bianca. Lo ha reso noto la polizia. La televisione WJLA, affiliata della ABC,mostra immagini di ingenti forze di polizia tra la 14esima strada e Columbia Road. La zona è stata interamente isolata ma la polizia non ha diramato nessuna allerta.La sparatoria si è conclusa,e non è ancora chiaro se l'autore della sparatoria sia stato arrestato o ucciso. Due dei 5 feriti sono gravi.