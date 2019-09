Pachino, 19enne raggiunto ad una gamba da colpi di pistola: indagini in corso

E' stato raggiunto da alcuni colpi di pistola, alle 19 circa, un giovane di 19 anni mentre si trovava in sella alla sua bici. Il fatto si è consumato a Pachino, nel Siracusano.

Il ragazzo, ferito alla gamba, è stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola. Non sembra essere in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia di Stato. Indagini in corso