"Lo spettacolo della natura", si inaugura domani una delle mostre fotografiche naturalistiche più corpose mai realizzate nel Siracusano

Oltre cento scatti racconteranno "Lo spettacolo della Natura" nella mostra fotografica firmata dal fotografo professionista Massimo Tamajo e dai due fotografi amatoriali Flavio Romano e Salvatore Bandiera.

Si tratta di una delle mostre fotografiche naturalistiche più corpose mai realizzate nel territorio siracusano. Sarà allestito anche un angolo per la proiezione di molte altre immagini e video a tema naturalistico.

L'inaugurazione è prevista per domani, venerdì 20 settembre, presso il salone dell’Ex Convento del Ritiro, in via Mirabella a Siracusa.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Siracusa, sarà aperta tutti i giorni dal 21 settembre al 13 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 20:00. Ingresso gratuito.