In Sicilia scende il numero di occupati e cresce il lavoro nero

Scende in Sicilia il numero degli occupati, ma aumenta la percentuale di lavoro nero. Dal 2012 al 2018 si registrano 51.509 occupati in meno e il lavoro irregolare è cresciuto dal 19,5% al 21,2% (Italia al 13,3% al 13,4%). Alla crescita del lavoro irregolare si accompagna l'aumento degli infortuni sul lavoro, con un +0,5% tra il 2018 e il 2019 (primo semestre). Tra il 2016 e il 2017 gli incidenti mortali sono passati da 77 a 84. Sono dati diffusi dalla Cgil regionale che sull'argomento ha tenuto una conferenza stampa per illustrare le richieste del sindacato per "ripristinare la legalità nel lavoro".