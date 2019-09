Brexit, ultimatum dell'Unione Europea a Boris Johnson

Ultimatum dell'Ue a Boris Johnson sulla Brexit. Il premier britannico ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta sulla Brexit, altrimenti "è tutto finito", ha dichiarato, citato dalla Bbc, il premier finlandese Antti Rinne, che ricopre la presidenza di turno dell'Unione europea, aggiungendo di aver concordato questa linea con il presidente francese Emmanuel Macron.

Ma Downing Street respinge "la scadenza artificiale" del 30 settembre, indicata dalla presidenza di turno finlandese dell'Ue, per la presentazione di proposte ufficiali per un nuovo accordo sulla Brexit. Lo ha detto un portavoce, precisando che Johnson non intende accettare ultimatum e continua a guardare al Consiglio Europeo del 17-18 ottobre come il termine ultimo per un'intesa.