Floridia, non si fermano all'Alt dei Carabinieri: denunciati

Durante un controllo su strada dei Carabinieri, la notte scorsa, sono stati denunciati, per resistenza a pubblico ufficiale, D.G., 28 anni, disoccupato siracusano, con precedenti di polizia e R.D., 25 anni, anche lui disoccupato, siracusano e con precedenti di polizia.

I due pare viaggiassero a bordo della propria auto quando, nonostante gli fosse stato intimato l’Alt dai Carabinieri, non si sarebbero fermati e per tentare la fuga, percorrendo a velocità elevata le vie del centro cittadino e riuscendo, in un primo momento, a far perdere le loro tracce.

Dopo alcuni accertamenti, però, i militari sono risaliti all'identità dei due.