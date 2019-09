Siracusa, rimpasto in Giunta: Lealtà e Condivisione critica il sindaco "Non si è tenuto conto di un confronto politico"

Certamente la posizione di Lealtà e Condivisione, sul rimpasto in Giunta, era facilmente ipotizzabile ma, adesso, l'associazione ha rotto il silenzio chiedendo un incontro al primo cittadino Italia per discutere del programma politico concordato all'inizio dell'esperienza politica.

"Non si è tenuto conto, - si legge in una nota di Lealtà e condivisione sul tema rimpasto - come da noi per tempo richiesto e su cui si era convenuto, della opportunità di un approfondito confronto politico programmatico preventivo volto a verificare la reale e convinta convergenza sul programma, così come della ineludibile necessità di ancorare le decisioni conseguenti ad un atto formale e vincolante, così come è avvenuto responsabilmente e convintamente tra le forze politiche che hanno dato vita alla attuale amministrazione"