Canicattini Bagni, disservizi idrici: esposto del Movimento Giustizia & Libertà

Un esposto al Comune di Canicattini Bagni per i disservizi nella fornitura idrica e per assenza, in diversi casi, di comunicazioni alla cittadinanza per il mancato rispetto di standard di continuità del servizio di acquedotto prescritti dall’Autorità di Regolazione per L’energia Rete e Ambiente.

A presentarlo è il Il “Movimento Giustizia & Libertà”, presieduto da Giuseppe Natalino, presieduto da Giuseppe Natalino.

"I cittadini residenti di alcune contrade di Canicattini Bagni, in particolar modo quelli di contrada Garofalo, - riferisce Natalino - hanno riscontrato improvvisamente dal 1° Luglio 2019 l’interruzione della fornitura di acqua potabile che solo in alcuni casi è stata preceduta da un preavviso".

Da qui la richiesta di risoluzione definitiva del problema idrico, l'indennizzo per il mancato rispetto degli standard fissati dall’autorità, la valutazione della legittimità della Delibera di Giunta Municipale n.32 del 19 marzo 2019 e il suo annullamento oltre alla rivalutazione delle tariffe del servizio idrico integrato, evitando disparità tra residenti che vivono nel centro abitato e coloro che vivono nelle contrade periferiche.