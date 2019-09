Pachino, tentato furto dei soldi del parchimetro: denunciati in due

Dovranno rispondere di furto aggravato due pachinesi di 32 anni e 31 anni. I due sono stati sorpresi nei pressi di via Cassar Scalia mentre tentavano di aprire la cassetta contenente i soldi del parchimetro.

Il primo è stato denunciato anche per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: era infatti in possesso di una mazza da baseball. Il 32enne aveva con se una chiave che apre la cassetta del parchimetro.