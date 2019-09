Siracusa, salvaguardia e tutela dell'ambiente: si organizzano i Verdi

I Verdi si organizzano anche sul territorio siracusano. A dirlo, questa mattina, in sede di conferenza stampa, il presidente e coordinatore nazionale della Federazione dei Verdi Angelo Bonelli.

Per farlo due i principi sui quali battere: la giustizia ambientale, legata alla giustizia sociale.

"Il triangolo della morte siracusano - ha detto Bonelli - è un problema non solo locale, ma nazionale e rappresenta il fallimento dello Stato".

Ampia pagina è stata dedicata al Priolo-Augusta-Melilli puntando alla possibilità di bonifiche al fine di migliorare la qualità dell’aria. Tra gli argomenti trattati anche il No alla realizzazione di un Resort nell’isolotto di Capo Passero. "Si tratta di un posto bellissimo - ha dichiarato Bonelli - E proprio per questo bisogna puntare alla fruizione sempre maggiore, ma in termini di riserva, non con una colata di cemento o come si vorrà realizzare la struttura".

Parole forti sulle trivellazioni definite "un metodo arcaico e barbaro". Proprio i Verdi, di recente, si sono mossi con una lettera inviata al presidente Nello Musumeci per esprimere la loro contrarietà alle trivellazioni nel Val di Noto ed hanno avviato una collaborazione con il comitato No Triv.

Un appello, infine, è stato lanciato ai giovani per aderire sempre più a questa ondata "del cambiamento", così come è stata definita.

L'obiettivo è la radicalizzazione nei territori, passando per costruire l'impalcatura politica con segreterie locali che possano aggregare quanto più consenso possibile. La manovra di costruzione dell'impalcatura è già cominciata e, chissà, magari al più presto potrebbero esserci aggiornamenti.

Alla conferenza di questa mattina presenti anche i consiglieri comunali dei Verdi Salvatore Costantino e Michele Buonomo, oltre al portavoce regionale e all'onorevole Raffaele Gentile