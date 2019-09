Siracusa, morte Renzo Formosa: quarta richiesta di patteggiamento: la decisione del giudice il 26 settembre. VIDEOINTERVISTE

Quarta richiesta di patteggiamento per la morte di Renzo Formosa, il 15enne che il 21 aprile del 2017 in via Bartolomeo Cannizo, a Siracusa, fu travolto ucciso da una Panda alla cui guida c'era Santo Salerno. La richiesta, firmata peraltro dal Pm, Bono, è stata depositata questa mattina in occasione della prima udienza in Tribunale. Assente l'indagato; presenti, invece, un gran numero di persone, compresi tanti amici di Renzo, per sostenere la famiglia Formosa.

Un patteggiamento questa volta a 3 anni e 6 mesi quella presentata dal difensore di Salerno, l'avvocato Umberto Di Giovanni che ha spiegato, in aula, le modalità dl calcolo.

Il giudice monocratico, Liborio Mazziotta, ha rinviato ogni decisione sulla congruità della richiesta alla prossima udienza fissata per il 26 settembre prossimo. In ballo la questione tecnica del riconoscimento o meno dell'aggravante.

A fine udienza le parole della mamma di Renzo, Lucia e dell'avvocato Gianluca Caruso.