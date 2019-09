Siracusa, caso Renzo Formosa: arriva la quarta richiesta di patteggiamento. In mattinata l'udienza

Richiesta di patteggiamento presentata dall'avvocato di parte e firmata dal pubblico ministero. Si apre così l'udienza sul caso Renzo Formosa, questa mattina in tribunale, il giovane rimasto vittima di un terribile incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo avvenuto il 21 aprile del 2017.

L'indagato, accusato di omicidio stradale, Santo Salerno, ha avanzato, per la quarta volta richiesta di patteggiamento. Le altre tre, presentate in passato, sono state tutte respinte.

A breve comincerà l'udienza presieduta dal giudice togato Liborio Mazziotta che valuterà la congruità della richiesta.