Sortino, pubblicato bando di gara per l’affidamento dei lavori per l’area attendamenti e container

Pubblicato, sul portale della Centrale Unica di Committenza, il bando di gara per la realizzazione dell’area attendamenti e containers in contrada piano Lardo, il cui importo a base d’asta è pari a 1.442.289,78 euro, di cui 31.240 quali oneri per sicurezza non soggetti a ribasso. La scadenza per la presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti è fissata al 18 ottobre 2019.

"Sono molto soddisfatto – dice il sindaco Vincenzo Parlato, che da assessore ai Lavori Pubblici nella passata legislatura ha curato lo sblocco del finanziamento e che ora segue da vicino l’iter di realizzazione dell’opera assieme all'assessore Vinci - da storico volontario vedo in dirittura un’opera strategica alla quale assieme agli altri consiglieri di maggioranza puntavo con grande passione e determinazione".