Conte-Macron, trovato l'accordo sul piano per gli sbarchi

Incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale ha preceduto l'incontro con il premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi.

"E' essenziale per l'Ue - ha detto Conte - che volti pagina in direzione di una gestione strutturale e non più emergenziale dei flussi. Ho avuto la piena disponibilità di Macron per un meccanismo europeo sugli sbarchi, sulla ridistribuzione e per una gestione efficace dei rimpatri".

"Sono convinto - ha affermato Macron - che serva un meccanismo europeo automatico di accoglienza degli immigrati che consenta di permettere a Malta e all'Italia che prima dell'arrivo i migranti possano essere presi in carico", ha detto ancora Macron.