Siracusa, Baio (Pd) "Assente al Comune una organica politica sportiva"

Assente al Comune di Siracusa una organica politica sportiva che vada oltre la retorica dello sport come fattore sociale e aggregativo.

A pensarla così è il componente della Direzione provinciale del Pd, Salvo Baio, che si chiede di cosa si occupi la commissione Sport del Comune viste le tante questioni in attesa di risposte come l'impennata delle tariffe applicate alle società sportive che utilizzano il Campo scuola Di Natale, l'allarme lanciato dal delegato del Coni, Liddo Schiavo, che ha denunciato la preoccupante moria di associazioni sportive dilettantistiche e il tentativo del gestore della Cittadella di aumentare le tariffe per l'utilizzo degli spazi acqua della piscina comunale, nonostante i divieti del capitolato prestazionale.

"Il cuore della "questione sportiva" siracusana - ribadisce Baio - resta la Cittadella dello Sport dove si addensano problemi delicati che, se affrontati, darebbero il segno di una prima inversione di rotta. Il primo problema - tiene a sottolineare - è quello del recupero delle spese di utenza a carico del gestore, spese che hanno superato quota 400 mila euro e che gravano sulle casse comunali.

Bisogna, inoltre, verificare se gli impianti della Cittadella siano stati "spacchettati" e "affidati" a singole associazioni che provvedono in proprio alla riqualificazione delle singole strutture e - conclude - accendere i riflettori sui rendiconti di gestione del 2018 e 2019 presentati dal gestore (art. 7 del capitolato prestazionale) "comprensivi di tutte le spese e le entrate percepite a qualsiasi titolo nella gestione egli impianti oggetto della concessione.

Quest'ultimo è un punto delicato perché ha riflessi di natura fiscale in quanto le tariffe stabilite dal Comune sono comprensive di Iva, come dire che il pagamento delle tariffe e il versamento dell'Iva vanno di pari passo".

Tutte questioni per le quali Baio attende risposte dal neo assessore Buccheri.