Siracusa, transennata la sede centrale dell'Istituto Alberghiero: caduta calcinacci dai balconi dell'edificio

Transenne tutto intorno alla sede centrale dell'istituto Alberghiero "Federico II° di Svevia" di via Polibio a Siracusa con interdizione al passaggio o alla sosta.

Alcuni giorni fa dai balconi dell'edificio, che nei bassi ospita le aule della scuola superiore, si sono staccati diversi calcinacci. Si tratta degli stessi balconi ai quali era già stata apposta una rete protettiva, che si è squarciata, lasciando cadere di sotto i pezzi di intonaco. Per fortuna il tutto si è verificato intorno alle 5 del mattino e proprio per questo non ha causato danni a persone.

Dalla scuola è partita la segnalazione ai Vigili del fuoco e all'ex Provincia e nell'immediato è stata disposta l'entrata e l'uscita degli studenti dall''ingresso laterale. Sul poto i vigili del fuoco hanno effettuato tutte le verifiche del caso.

Dal condominio, nel frattempo, è arrivata la rassicurazione che gli interventi di messa in sicurezza saranno effettuati al più presto.