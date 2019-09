Siracusa, scissione Partito Democratico: chi rimane e chi va via? Calcoli troppo difficili

Bocche cucite. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei componenti del Partito Democratico sulla famosa scissione che si è consumata, con l'addio di Matteo Renzi. Si chiama Italia Viva il nuovo soggetto politico che sarà ufficialmente lanciato durante la Leopolda che si terrà a Firenze dal 18 al 20 ottobre.

Una cosa è certa: a quest'ultimo evento parteciperanno anche Michelangelo Giansiracusa (sindaco di Ferla e Capo di gabinetto del Comune di Siracusa) e l'assessore comunale Alessandra Furnari.

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due, ma leggere tra le righe sembra abbastanza facile, in particolare alla luce delle vecchie frizioni che si sono consumate all'interno del Pd in passato che hanno visto protagonisti i due.

Peraltro, proprio loro, da sempre molto vicini all'ex sindaco Giancarlo Garozzo il quale ha già annunciato di abbandonare il Pd per seguire Renzi. E l'attuale primo cittadino Francesco Italia? Nessuna dichiarazione ufficiale anche in questo caso, ma un'unica certezza: Italia quest'anno non ha rinnovato la tessera al Pd.

Nodo importante quello del deputato regionale Giovanni Cafeo, prima in guerra aperta nei confronti di Garozzo, ma poi pare che siano entrati in un'atmosfera di pace che, pare, stia durando ancora oggi.

L'addio di Cafeo al Pd, dopo quello degli esponenti politici elencati prima, in qualche modo "svuoterebbe" il partito ancora di più. Ma, stando a indiscrezioni di corridoio, quest'ultimo non avrebbe nessuna intenzione di abbandonare, almeno per il momento.

Tra i maggiori esponenti politici che pare rimarranno dentro il Pd c'è sicuramente Marika Cirone Di Marco, Bruno Marziano, Turi Raiti, Sofia Amoddio e..... e poi la conta diventa sempre più difficile.