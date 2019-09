Siracusa, Comitato Scuole Sicure: più sicurezza anche fuori dalle Aule

Sicurezza dentro e fuori la scuola, anche quando i ragazzi fanno il percorso per andare a casa. Questa la richiesta avanzata dal direttivo del Comitato scuole Sicure di Siracusa, insieme alla richiesta di una seduta del Consiglio comunale aperta, per fare il punto sulle condizioni degli istituti didattici del capoluogo.

“C’è un’esposizione pericolosa a incidenti nel perimetro urbano di Siracusa e nelle aree prossime alle scuole perché nessuno ha provveduto alla messa in sicurezza di tali percorsi, nemmeno di quelli principali e perché nessuno vigila su di essi, affinché la guida sia ancora più cauta” - si legge in una nota a firma del direttivo - “Strade impraticabili, che diventano fiumi da guadare in caso di avverse condizioni del tempo, voragini a tappeto, assenza di marciapiedi o la presenza di ostacoli (alberi, pali, vegetazione) su quelli esistenti. E’ uno scempio, frutto di inerzia e incoscienza, che non possiamo più tollerare”.