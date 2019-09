Il floridiano Tancredi Santangelo supera brillantemente anche il secondo intervento

E' stato brillantemente, ieri, in America, da Tancredi Santangelo il secondo intervento chirurgico al quale è stato sottoposto, durato 9 ore e mezzo.

L’intervento è riuscito bene e il ragazzo si sta riprendendo.

Mamma Marzia, contenta ed emozionata, pronuncia dall’ospedale di New York parole di elogio per i medici e di ringraziamento per quanti hanno fornito il loro aiuto economico a Tancredi

Non basta ancora però, da qui l’appello di Marzia Romano: “Devono ancora essere completati i costi delle due operazioni - dice – oltre a tutte le altre spese che ci sono. Chiedo dunque a chi può di aiutarci, di versare in base alle proprie possibilità a favore di Tancredi sulla piattaforma internet”.