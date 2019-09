Siracusa, trovati 70 grammi di sostanza stupefacente in via Italia 103: arrestato 25enne

Un continuo via vai di fronte al portone di uno stabile condominiale di via Italia 103, a Siracusa. Da qui sono partite le indagini dei Carabinieri che hanno portato all'arresto del 25enne Luigi Cacciatore, siracusano, senza fissa dimora e pregiudicato.

Alla vista dei militari l'uomo avrebbe tentato la fuga cercando di disfarsi di una busta di plastica lanciata per terra, all'interno della quale sono state ritrovate 74 involucri preconfezionati singolarmente contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di 15 grammi, 38 dosi di marijuana, preconfezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 23 grammi, 33 dosi di hashish, preconfezionate e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di grammi 36 e, infine, una somma in contanti di circa 40 euro quale verosimilmente provento dello spaccio. L’arrestato è stato tradotto al Cavadonna.