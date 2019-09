Siracusa, tenta prima rapina e poi furto: arrestato un uomo

Prima avrebbe tentato di rapinare una donna in via Lombardia, a bordo di un auto, ieri intorno alle 20.40, poi avrebbe tentato il furto di un'autovettura in via Acradina. Ma, questa volta, la vittima avrebbe seguito il malvivente fino in via Sardegna, dove il presunto autore è stato fermato dalla Polizia di Stato e arrestato. Si tratta di Massimo Toromosca, siracusano di 45 anni, per il reato di tentato furto.

Toromosca è stato condotto nel carcere di Cavadonna. La bicicletta, probabile provento di furto, è stata posta sotto sequestro.