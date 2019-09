Siracusa, rapina in un esercizio commerciale di Viale Zecchino

Si sarebbe introdotto all'interno di un esercizio commerciale in viale Zecchino, a volto coperto, e armato di coltello, per farsi consegnare 170 euro e darsi alla fuga.

La rapina si è consumata ieri sera, intorno alle 23.30. Sul Posto la Polizia di Stato di Siracusa.

Indagini in corso.