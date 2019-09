Siracusa, La Ferla presenta il programma del suo nuovo soggetto sociale e politico

Sarà presentato venerdì, alle 18, in via Montegrappa 14, un nuovo soggetto sociale e politico a firma di Fabio La Ferla, presidente dell’Organizzazione Siciliana Ambientale-Generazione Futura. Presente il team di legali, capitanati dal noto avvocato Antonio Giardina, ambientalista del foro di Barcellona, già conosciuto per le sue importanti azioni nel territorio.

"Non vogliamo sostituirci a nessun sindacato- puntualizza il presidente -anzi non credo proprio sia necessario. Vogliamo costituirci qualora sarà necessario parte civile, insieme alle tante persone che hanno subito in questo territorio massacrato. Vogliamo tutelare la salute, l’ambiente, l’occupazione, la sicurezza e non essere vittime dei ricatti occupazionali, favorendo chi ha il diritto di andare in pensione, dopo anni di lavoro usurante, possibilmente a contatto con agenti cancerogeni, uno su tutti l’amianto, cercando di far rispettare la famosa legge che ha permesso a tante persone esposte alla fibra killer di andare in pensione, anche se molte di loro oggi purtroppo non sono fra noi".