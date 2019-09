Siracusa, rinnovo concessioni loculi: Fratelli d'Italia "provvedimento illegittimo"

"Illegittimo." Così commentano i dirigenti di Fratelli d'Italia Siracusa il provvedimento della Giunta sul rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali.

"Il rischio è che saranno addossati, alle già magre casse comunali, i costi enormi necessari per identificare gli eredi dei defunti e per rivolgere agli stessi le richieste di pagamento, oltre che quelli eventualmente necessari per le estumulazioni. - si legge in una nota - L'Amministrazione comunale ha iniziato affiggendo l'avviso sui portoni dei cimiteri, prevedendo tempistiche assai brevi e una scontistica tanto ridicola quanto illegittima, creando un ingiusto vantaggio a favore dei cittadini che si trovano nelle condizioni di pagare tutto subito a danno dei cittadini meno abbienti, che, se vorranno e potranno, dovranno pagare a rate."