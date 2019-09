Siracusa, terreno come discarica in zona Plemmirio: sigilli all'area, denuncia e sanzioni

E' stata posta sotto sequestro un'area, di ben 1.800 mq, in zona Plemmirio, a Siracusa, perchè adibita abusivamente in discarica.

Sul posto, la Polizia ambientale ha posto i sigilli nel terreno che conteneva rifiuti di ogni tipo e tracce di roghi recenti di immondizia. L'operazione è scattata a seguito della segnalazione di un volontario

Il proprietario del terreno, un 56enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica ed è stato sanzionato per 2 mila euro.

L’Ambientale ha proceduto anche al sequestro di due mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, uno dei quali privo di certificato assicurativo e revisione. Contestato anche il mancato allaccio allo scarico fognario con relativa sanzione da 6 mila euro.