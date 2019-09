A Siracusa la prima conferenza regionale sulla promozione dell'allattamento al seno

Si terrà venerdì 20 settembre a Siracusa, a Palazzo Vermexio, alle 8.30 la prima conferenza regionale sulla promozione dell'allattamento al seno.

La relazione diretta tra allattamento e salute sarà curata dal direttore del NHD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Francesco Branca. Elise Chapin del comitato per l’Unicef che si occupa del programma “Insieme per l’allattamento” e Angela Giusti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) approfondiranno rispettivamente il tema dell’ospedale amico dei bambini (BFHI), della comunità amica dei bambini (BFCI) e il supporto alla governance per la promozione dell’allattamento e della salute nei primi 1000 giorni. La prima sessione sarà moderata da Maria Letizia Diliberti e dal direttore UOC di Neonatologia e UTIN P.O. Umberto I di Siracusa Massimo Tirantello.

A seguire la seconda sessione, guidata dal professore Giuseppe Plutino (direzione alimenti e nutrizione del ministero della salute) e dal direttore UOC di epidemiologia e medicina preventiva Asp Siracusa Lia Contrino. Nel pomeriggio, la tavola rotonda dal titolo: “Focus: promozione dell’allattamento in Sicilia, esempi virtuosi nel territorio regionale per migliorare la prevalenza”. Moderatori Roberto Copparoni (direzione igiene alimenti e nutrizione del ministero della salute), Antonio Bucolo (UOC ostetricia e ginecologia P.O. Umberto I, Siracusa) e il Angelo Tarascio (direttore dipartimento materno infantile P.O. Gravina di Caltagirone).

Saranno presenti: l’assessore alla salute Ruggero Razza, il dirigente generale del DASOE Maria Letizia Diliberti, il sindaco di Siracusa Francesco Italia e il direttore generale dell’Asp aretusea Salvatore Lucio Ficarra