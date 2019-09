Siracusa, 15 anestesisti immessi in ruolo dall'Asp

Quindici dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione sono stati immessi in ruolo a tempo indeterminato all’Asp di Siracusa.

Si tratta di una prima tranche di anestesisti precari che erano già in servizio a tempo determinato nei presidi ospedalieri di Siracusa, Avola-Noto, Lentini ed Augusta, che hanno partecipato al concorso pubblico di Bacino per la Sicilia orientale indetto come capofila dall’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.

Per l’Asp di Siracusa complessivamente il concorso ha previsto l’assunzione a tempo indeterminato di 35 dirigenti medici di Anestesia e Rianimazione su 37 posti vacanti in organico. Ai restanti 20 assegnatari sono già state inviate le comunicazioni a mezzo pec e l’Azienda è in attesa dell’accettazione della loro nomina in ruolo.