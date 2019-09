Messina, due minori rapinano e violentano una 90enne: arrestati

Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Messina con l’accusa di avere rapinato e violentato una donna di 90 anni. Per i due, di 17 e 14 anni, le accuse sono di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale.La vittima ha riportato ferite e fratture su tutto il corpo e si trova ricoverata in prognosi riservata.I due minori arrestati sono stati condotti nel Centro di Prima Accoglienza presso il Tribunale per i Minorenni di Messina.