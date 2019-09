Noto, nuova pavimentazione su 2,5 km di strade cittadine

Entro la fine del mese a Noto cominciano i lavori di ripavimentazione su oltre 2,5 chilometri di strade cittadine.

Si completa così l’intervento avviato in primavera con la sistemazione di oltre 15 chilometri di viabilità interna ed esterna. Ad annunciarlo è il sindaco Corrado Bonfanti, dopo il via libra della giunta.

I lavori riguarderanno via Agnelli, via Asti, via Tortona, vico Battiloro, via Salvemini (tratto finale), via Zaniboni, vico Lepre, via Fiorentino, via Natale e via Benedetto Croce.

"L’ufficio Tecnico - aggiunge il sindaco Bonfanti - su mia disposizione ha già cominciato il censimento di ulteriori strade, sia dentro sia fuori il reticolato urbano, per un nuovo progetto di ripavimentazione e sistemazione della viabilità interna".