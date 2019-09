Siracusa, Euro Cup: Ortigia insieme a Miskolc, Mediterrani Barcelona e Solaris Sibenik

Sorteggiati a Nyon i gironi del secondo turno di Euro Cup. L'Ortigia, inserita nel gruppo E, trova i forti ungheresi del Miskolc, che hanno vinto il loro girone, così come gli spagnoli del Mediterrani Barcelona, e i croati del Solaris Sibenik. Il secondo turno si giocherà proprio a Sibenik, dal 27 al 29 settembre. Passeranno le prime due classificate. In palio l'accesso ai quarti di finale.

Il presidente onorario Giuseppe Marotta è fiducioso: “Non è andata malissimo, secondo me. Rispetto al primo turno a Siracusa arriveremo in Croazia con altre due settimane di lavoro e qualche partita in più (visto che faremo dei match di preparazione a Palermo), quindi avremo più tempo per prepararci, migliorare, amalgamare la squadra”.

Così il tecnico Stefano Piccardo: "Forse il nostro girone è un po' più difficile. Dobbiamo capire, dunque, che per qualificarci dovremo passare da un girone importante. Dobbiamo sfruttare queste due settimane – conclude Piccardo - per trovare una condizione migliore e poi andare lì consapevoli della nostra forza e delle nostre caratteristiche. Considerato che passano le prime due, dovremo andare in Croazia cercando di giocarcela nel modo migliore”.