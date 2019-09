Canicattini Bagni, "Gocce d'oro" per 3 aziende apistiche

Tre Aziende Apistiche alle porte di Canicattini Bagni, ottengono le “Gocce d’Oro”, nei rispettivi settori di partecipazione, alla 39° edizione del Concorso “Grandi Mieli d’Italia – Tre Gocce d’Oro, Premio Giulio Piana”.

Si tratta dell’Azienda Bio “L’essenza degli Iblei” di Alfredo Uccello, dell’Azienda Agricola di Sebastiano Milluzzo, che per il secondo anno consecutivo si confermano ai vertici nazionali, e della nuova entrata, la giovane Azienda Agricola di Letizia Crescimone.

Una "Goccia d'oro" ciascuno per Uccello e Crescimone e 3 "Gocce d'oro" per Milluzzo.