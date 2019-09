Canicattini Bagni, Giuseppe Natalino: "serio rischio igienico sanitario"

Canicattini Bagni invasa di ratti e a serio rischio igienico sanitario. A dirlo è Giuseppe Natalino, presidente del Movimento giustizia e libertà.

"Nonostante i due cicli di derattizzazione ad oggi il problema è in costante aumento" - si legge in una nota.

Pare che i cittadini si stiano mobilitando per presentare una lettera di protesta al sindaco, accompagnata da raccolta firme.

"Faccio sin da subito notare all’amministrazione comunale - dice Natalino - la gravità della situazione dovuta al fatto che le griglie fognarie in oggetto, da cui fuoriescono i ratti e da cui fuoriesce una puzza insopportabile, sono posizionate nelle vie in cui sono presenti anche attività commerciali"