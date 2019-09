Siracusa, giro di vite sui parcheggiatori abusivi: denunciati in 3

Controlli mirati contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi a Siracusa e nei centri di maggior flusso di turisti e visitatori, soprattutto presso il parcheggio del Teatro Greco, dell’ospedale, in vari punti di Ortigia e in prossimità delle località balneari.

I Carabinieri inseme alla Polizia Municipale, hanno denunciato tre siracusani, già sottoposti alla misura del Daspo urbano, dopo averli nuovamente sorpresi ad infastidire gli automobilisti nei pressi del Lungomare di Levante Elio Vittorini, Via Romagnoli e Via Augusto. Contestualmente è stato richiesto all’autorità giudiziaria il provvedimento di aggravamento del Daspo.