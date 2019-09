Siracusa, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti: 25enne finisce in manette

E' stato colto in flagranza di reato, a seguito di osservazioni a distanza dei Carabinieri, mentre cedeva dosi di sostanze stupefacenti ad assuntori locali, in via Bonincontro a Siracusa.

A finire in manette Angioletto Latina, 25 anni, pregiudicato e disoccupato siracusano. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 dosi di hashish confezionate singolarmente, per un totale di circa 6 grammi di stupefacente, oltre che un bilancino di precisione, una radio ricetrasmittente e del materiale plastico idoneo al confezionamento delle singole dosi.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.